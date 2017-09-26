恆春近月圓陸蟹出沒！椰子蟹1天2隻遭廢漁網纏

恆春半島喜見椰子蟹（頭胸甲長9公分）。（記者陳彥廷攝）

2017-09-26 23:11

［記者陳彥廷／屏東報導］恆春半島陸蟹生態豐富，近來逢月圓又是陸蟹大出降海釋幼的季節，其中在台灣本島已接近消失匿跡的陸蟹之王「椰子蟹」，昨天卻一口氣有2隻被人直擊已被纏繞在廢漁網中掙札，所幸趕緊請保育人員搶救並野放，但椰子蟹罕見而碩大的體型，讓目擊者直說「也太大隻了！」。

「椰子蟹是陸地上最大的無脊椎動物！」陸蟹專家劉烘昌說，椰子蟹盛地澳洲聖誕島每公頃目前平均約有30餘隻椰子蟹，且體重重達3公斤者很常見，據耆老所傳，恆春半島棲地的椰子蟹數量也「曾」不惶多讓，椰子蟹因其螯力量巨大，能徒「螯」拆解椰子而得名，但因數量稀少，研究不如其它種陸蟹，但其實近幾年已慢慢穩定成長。

「1天2隻是很罕見！」墾管處保育人員說，椰子蟹在台灣屬保育類動物，光是騷擾就可重罰，日前被人發現的陸蟹頭胸甲達9及15公分，體型頗為巨大，也顯示恆春半島的生物多樣性已逐漸恢復，甚至能成為未來如同蘭嶼、綠島的生態觀光財。

劉烘昌則擔憂，恆春半島的椰子蟹曾因人為破壞、甚至還有饕客連椰子蟹都吃，曾一度可說是「被吃光」而消聲匿跡，且外來種黃瘋蟻近來肆虐墾丁陸蟹，就他在聖誕島的觀察，就算體型大如椰子蟹，身體的眼睛、關節膜等仍不敵黃瘋蟻的蟻酸，不管「人」的內憂還是黃瘋蟻的「外患」，椰子蟹未來的保育仍大眾以保育意識重視。

昨天野放該2隻椰子蟹回大自然，因為大小差距大，有的人只見9公分是嫌小，但15公分椰子蟹一出，螫竟如同成年男子拳頭大小，是讓民眾直呼「也太大隻了！」。

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