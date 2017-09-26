趴趴走緊盯空氣品質 高雄2輛監測車機動上路

2017-09-26 23:07

〔記者陳文嬋／高雄報導〕時序入秋，高雄市因為大氣擴散不佳，經常空氣品質不良，環保署雖在高雄設有12座監測站，市府環保局為即時掌握空品，已配置2輛多功能環境品質監測車，隨時因應空品機動上路。

環保署在高雄共設有12座監測站，但都是固定式空氣品質監測站，環保局為掌握各類公害污染實況，及時機動追蹤空氣污染來源，並評估空品不良程度，已配置2輛空氣品質監測車，隨時可開往指定地點，執行空氣品質監測任務。

例如今年3月底，台南歸仁與關廟交界的垃圾掩埋場起火悶燒，波及高雄空氣品質；7月5日，屏東縣萬丹鄉生產塑膠棧板地下工廠火燒15小時，環保局立即調派監測車到現場支援監測，即時將空氣品質數據傳回監測中心，即時得知污染物數值與危害，讓市府得以迅速應變處理。

環保局說，環境品質監測車可同時偵測二氧化硫、懸浮微粒PM10、細懸浮微粒PM2.5等空氣污染物，可彌補固定式空氣品質監測站的不足，機動前往指定地點架設監測，也可依照緊急公害事件或民眾陳情案件，做1週以上的長期監測。

局長蔡孟裕說，空氣品質監測車可發揮移動、短期、機動性的任務型監測，既可補固定式監測站的不足，更可讓空氣品質監測從點、線擴大到面，以了解空氣品質現況及長期變化趨勢。

環保局目前規劃空氣品質監測車加強監測區域，包括有大型重要路口、民眾陳情事件、工廠等，以掌握污染源對小區域的影響，發揮即時偵測功能，了解空氣污染的影響，立即或必要地改善，以維護高市空氣品質，為民眾健康把關。