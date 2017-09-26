走入社區、陪伴到最後一刻 長照協會：這才是長照

2017-09-26 23:00

［記者簡惠茹／宜蘭報導］中華民國長期照護推廣協會今年在宜蘭市成立，服務長者家數已經將近300戶，165名志工齊心協力，讓長照真正走入社區，理事長陳昱翔說，走進基層、陪伴長者到最後一刻，這才是長照。

中華民國長期照護推廣協會理事長陳昱翔表示，協會從今年正式立案，但是其實3年前就開始號召志工投入偏鄉老人關懷的行動，走進大同鄉一看，光是便利商店、超商都寥寥無幾，所以協會每個月都會帶著白米、洗衣精、牙膏牙刷等物資，親自送到長者家中。

「已經累積服務將近300戶。」陳昱翔指出，協會在偏鄉服務戶數有100多戶，平地則有180戶左右，透過165名志工的努力，大家有錢出錢、有力出力，一起落實所謂的「長照」，並帶入預防醫學的概念。

陳昱翔說，走進社區後會發現，許多人對長照一知半解，協會成立的其中一個目的，就是希望讓大家了解長照是什麼，政府有那些資源可以申請，例如輔具、長照補助等等，協會除了協助申請，也會定期追蹤服務是否到位。

「陪伴長者到最後一刻。」陳昱翔說，長照一定要走入社區，從基礎開始做起，否則政策很難落實，只能讓社區居民團結起來，才能做得深入，協會成立就是要幫忙推廣，協助媒合資源，並且陪伴長者和親友走道最後，所以甚至助念機都曾幫忙協助募集，他的電話也是24小時隨時待命，讓大家詢問問題，捐款專戶：（006）0130717216050。