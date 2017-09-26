永康鑫聖煤灰惡夢 27日起有解

2017-09-26 22:13

〔記者黃文瑜／台南報導〕日前永康洲工街鑫聖工程公司，被市府要求在今日限期改善完成，將廠內煤灰完全移除，但目前煤灰仍堆置2至3層樓高，加上該廠辦公室鐵門都已拉下，人去樓空，讓鄰近工廠擔心政府和該廠都擺爛，枉顧當地民眾的權益。衛生局表示，從8月起每日都有派員巡查，27日將正式開始清除鑫聖公司煤灰。

鑫聖工程公司因沒有設置足夠防護設施，導致7月16日豪大雨時，煤灰溢流至附近廠房造成污染，讓鄰近廠房機器毀壞損失慘重。環保局在7月中就要求該廠改善，停止其試俥執照，廠內煤灰僅能出不能進。該公司在上月29日已完成2公尺高擋土牆，防止煤灰再次被雨水沖刷到工廠和道路上。但「沒有人灑水，也沒有蓋防塵罩」，煤灰隨風飄散，並且煤灰量完全沒有減少。

環保局長林健三表示，目前已對鑫聖開出25張罰單，裁罰2百多萬元，今日派員至鑫聖稽查，見煤灰未於期限內完成清除，將依法按次處罰，同時要求鑫聖上游供貨的8家事業機構，需負連帶清理責任提出計劃書審查，避免上游廠商將煤灰隨意棄置造成污染，8家廠商清理後若仍有餘剩煤灰，環保局將代為處理，但所有費用由鑫聖支付，運送煤灰的過程也將加派灑水車，防止煤灰飄散造成空污。

鑫聖工程公司則表示，因煤灰已堆置到辦公室門口，無法在其內辦公，加上無試俥執照，工廠完全屬於停工狀態，未來將配合市府將媒灰做妥善處理。