獨家》畫家老師信守約定 和往生14年學生一起辦畫展

畫家老師陳玉霞沒有忘記當年的約定，要和過世14年的學生「阿德」蔡俊德一起辦畫展。（記者鄭旭凱翻攝）

2017-09-27 00:00

〔記者鄭旭凱／彰化報導〕「老師，我們相約15年後一起來辦畫展好嗎？」陳玉霞回答：「好啊！」

15年前，就讀高中二年級的學生蔡俊德，和畫家老師陳玉霞相約15年後一起開畫展，但天不從人願，他在隔年因車禍意外身亡。陳玉霞為了幫過世14年的學生圓夢，完成兩人的約定，將在彰化藝術館舉辦師生聯展。

陳玉霞從事兒童美術教育30年，而蔡俊德3歲時就讀花壇鄉聖心託兒所附設兒童美術班，就跟著陳玉霞學畫，成為畫家，一直是「阿德」的夢想。

陳玉霞說，阿德國小時曾勇奪世界兒童畫展優等獎，國中時期參加中部五縣市水彩比賽獲得佳作，高中時更獲得第三名佳績。阿德在國小六年級後轉到畫家賴文明老師那裡學畫，仍經常到她的畫室，和她討論畫作。

陳玉霞說，阿德17歲那年就讀員林高中二年級，有一次和她分享作品時，邀約她15年後一起辦畫展，她隨口應了一聲「好啊！」沒想到天有不測風雲。

陳玉霞說，隔年，阿德高三即將畢業時發生車禍，不幸身亡。事後，她拜訪阿德的父母，並把從小陪阿德長大的一隻紅色小熊布偶帶回作紀念。她每天看著擺在畫室裡的小熊，並提醒自己，絕不會忘記和阿德的約定！

9月27日到10月22日，陳玉霞將在彰化藝術館舉辦師生聯展，她會帶著阿德的5幅作品一起展出，完成她和阿德的約定，也邀請30年來她教過的許多學生一起參展。