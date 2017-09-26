大溪分局長宿舍變身「工藝交流館」 漆器家特展打頭陣

「大溪分局長宿舍」變身木博館公有館舍「工藝交流館」新開館。（記者李容萍攝）

2017-09-26 21:48

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市大溪警分局旁的日式宿舍「大溪分局長宿舍」，於101年登錄為歷史建築，歷經市立大溪木藝生態博物館1年多調查研究與修復，變身為公有館舍「工藝交流館」，昨天開館，首檔推出「漆器家計畫」特展，呈現平易近人、溫暖有感的「家的形式」，期望將與大溪木器產業相關的漆藝，再度融入生活，展現藝術風華。

工藝交流館前身是大溪分局長宿舍，也是大溪警察宿舍群中保存狀況最為良好，且面積較大的獨棟日式宿舍，總面積約172坪，保存了日治時期警察宿舍不同等級的形制特色及木構造建築工法，也見證日治時期至今大溪街的發展歷程。

這也是木博館繼「壹號館」、「武德殿暨附屬建築」、「四連棟」、「藝師館」等公有館後，一座以工藝交流為主題的新館舍，將作為在地雕刻、木藝等工藝家交流的場域，並發展成為大溪觀光新亮點。

大溪是北台灣傳統木器產業重鎮，大溪木家具的正統製程包含木工、漆工與鑿花工3組手工藝匠，同心協力才能完成一張經典桌，而木藝品雛型由木作師傅完成後，都要轉至「漆間」，由專業漆作師傅塗裝保護、妝點。大溪現有上百家家具店延續工藝香火，其中數家「漆間」師傅至今仍固守專業本位，為願意精益求精提升質地的家具上漆。

首檔「漆器家計畫」展至明年1月14日，展出期間安排國際漆藝工作營成果展、國際漆藝沙龍，10月7日、21日、29日另有漆筷與湯匙製作體驗和日式、中式茶席體驗，欲參加者可至木博館官網報名。