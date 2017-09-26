保健》防失智、抗乳癌 日本營養師大推這個平民食物

每天早上一顆雞蛋，對身體助益遠遠超過想像。（資料照，記者張聰秋攝）

2017-09-26 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕現階段正要經歷夏秋交替，人的身體機制也還在調養的階段，營養師建議，不妨試試每天早上「一顆水煮蛋」不但能活化細胞、重置生理時鐘，還能降低膽固醇，對於腦部發展以及預防失智來說，是相當重要的營養物質；而對於女性來說，還能有效對抗乳癌，是個既平價效用又高的食物。

其實，雞蛋在營養學界，一直以來都被視為近乎完美的明星食材，除了不含維生素C以外，幾乎可以滿足人體所需的一切營養成分。

日本管理營養師松田真紀表示，蛋黃中為人所熟知的卵磷脂，不但可以協助身體更新、回春，更能提升血液循環、抑制內臟脂肪堆積來協助減重；蛋白則可以協助身體抗老、製造肌肉細胞。

最理想的情況下，她建議民眾早餐食用半熟蛋，不但營養價值最高，也能在一個半小時左右就能完全消化。

雞蛋中也含有豐富的褪黑激素原料色胺酸，褪黑激素具有安眠、減壓的效果，能夠重整生理時鐘，對於女性來說，還能有效對抗乳癌，只要在早餐時段攝取雞蛋，身體就會自然在14個小時之後開始分泌褪黑激素，把握這個時間睡覺最佳。

日本抗老醫學博士白澤卓二則表示，蛋黃中的維生素B群裡有項名為膽鹼的營養素，是腦部發展、預防失智相當重要的營養物質，如果全部靠吃蛋來補充，每日應攝取4～5顆，才能滿足一日所需的膽鹼攝取量。醫生也提及「飲食中的膽固醇」不會影響到「血中膽固醇」了，所以，民眾不用害怕吃太多蛋，會讓膽固醇超標。

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日營養師：每天這時吃水煮蛋，助眠又防乳癌、失智