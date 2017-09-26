龍潭觀光吊橋開拆 新建複合式斜張吊橋打造新亮點

嶄新的龍潭觀光吊橋，為複合式斜張吊橋構造，圖為新橋模擬圖。（記者李容萍翻攝）

2017-09-26 21:33

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市龍潭大池的地標之一龍潭觀光吊橋，於102年被判定為危橋封閉至今，市府推動為期2年的龍潭大池景觀改造計畫，今天下午辦理開工典禮，市府保留龍潭「龍」與「水」的特色，結合「吊橋」及「斜張」兩元素，建造「複合式斜張吊橋」，一併更新旅遊服務中心、水上舞台、碼頭等周邊設施，完工後龍潭觀光大池將呈現新面貌。

副市長游建華、立委呂玉玲、市議員張肇良、龍潭區長鄧昱綵持木槌，以敲「冰橋」象徵開工啟動。

龍潭大池是清朝乾隆年間為了灌溉集水而設，隨著水利建設進步，逐漸從灌溉功能轉為觀光功能，是市轄重要觀光景點，龍潭大池景觀改造計畫分2期工程，總經費約1億2000萬元，預計2年內完工，內容包含舊吊橋拆除及重建、現有管理中心的活化改造、渡船碼頭及水上表演舞台的新建設置，池畔東西兩岸的休憩點和環境景觀整理美化。

觀光旅遊局長楊勝評表示，新吊橋將承襲舊吊橋形式，並取龍潭「龍」的元素做為設計構想，以簡約方式形塑；結構部分，配置吊橋斜張複合式結構，可有效降低橋面高度及引道長度，並透過力學設計手法，捨去下部抗風索的束縛，減少對船隻航行及龍舟活動的影響；完成後的橋身總長132公尺、寬度2.4公尺，可平穩串連大池東西兩岸，再造既傳統且創新的龍潭大池觀光新亮點。

另外，市府環保局將在龍潭運動公園進行礫間帶淨化工程，總經費5600萬元，工期10個月，完工後將可有效改善龍潭觀光大池水質。