台灣過勞情況普遍 元智研發監控裝置確保勞安

2017-09-26 21:27

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣過勞情況普遍，元智大學研發預測監控平衡裝置以確保勞安。工業工程與管理系教授周金枚，帶領博士班學生楊哲榮、碩士班學生陳宇徹以及潘佩君等人，利用量測換算人體壓力中心（COP）與生理數值間的關聯性，建立「人體平衡評估模型」，作為監控系統的比對標準，可測量人體的平衡感，受測者僅需於wii fit板上靜態站立60秒，即可透過程式測出疲勞程度等身體狀況，愈疲勞的人、平衡感愈不好。

周金枚表示，以輕巧方便的wii fit機台與UI介面設計的結合實驗，開發人體平衡的監控量測系統，此項監控系統透過實驗的小數據的收集，建立「人體平衡評估模型」，作為監控系統數據分析的比對。

博士生楊哲榮表示，受測者僅需於wii fit板上靜態站立60秒，wii fit板會透過感測功能及研究團隊自行設計的UI介面呈現，量化計算出靜態站立時的左右、前後微動的距離與姿態晃動路徑值，並經由分析技術找出較具平衡能力代表性的監控特徵值，建立平衡評估模型，並運用個人移動式設備，用以監控預測健康變化情況。記者會現場，元智大學校長吳志揚受測，結果顯示他處於疲勞狀態。

楊哲榮說，勞工安全意外時常聽聞，可以運用此研究的監測，減少勞安意外的發生。例如建築工人必須爬上幾層樓高鷹架工作，但若當時身體狀況不佳或是平衡感不足，極易造成意外墜落或死亡，可就此量測，讓勞安更加徹底，事先幫勞工檢測，確保平衡感正常無虞，勞工安全更有保障。