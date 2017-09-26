恆春轉運站僵局難解 臨時站影響醫院進出挨批

2017-09-26 20:45

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春轉運站因承租廠商及屏客租金問題喬不攏，上月至今形成「雙轉運站」僵局，居民抱怨搭車無所適從，南門臨時站的亂停車問題，則造成一旁南門醫院救護車進出困擾，恆春鎮公所近期將與警方研究，在醫院進出處畫設紅線執法。

「雙轉運站」的亂象，在南門臨時站因圓環路狹小，加上民眾機車汽車任意停放，通往南門醫院的道路，經常就醫患者與搭車民眾車輛爭道，加上客運停放路口候客，氣的南門醫院醫護人員昨天向警方投訴。

南門醫院副院長黃明典指出，轉運站搬遷至南門圓環旁後，許多車輛隨意臨停外，還有搭車到外地的民眾，把車輛停在路口甚至醫院員工停車場，前幾天有醫生開車上班，車位被不明車輛停滿，只好返家步行上班，造成看診遲到，氣得向醫院管理人員抱怨，院方已經向警方及鎮公所反映，希望劃設紅線。

「已經貼了告示，站方也很無奈。」屏客臨時轉運站現場人員表示，已經在醫院主要通道旁貼滿「救護車出入，請勿停車」告示，但民眾仍隨意停車，他們只能勸導候車別影響交通。

恆春警方指出，圓環周邊本來就禁止臨時停車，但醫院通道旁仍是白線，民眾可能對警方執法有疑慮，待醫院及鎮公所協同會勘後，可望劃設紅線規範違規停車，也保持救護車通道暢通無阻。

除了南門臨時站違停惹議，原轉運站客運車道也被得標廠商以塑膠椅石頭「卡位」，逼客運只能在路邊停車，無法進入站內通道，同樣引起乘客批評「氣量狹小」，對此，得標廠商郭昭文解釋，塑膠椅是避免空地遭亂停車，目前已將營運計畫送往恆春鎮公所，不再多表示意見。