南市長照沒準備 議員轟：申請得填27張表

2017-09-26 20:18

〔記者邱灝唐／台南報導〕長照2.0是政府近來力推的施政項目，但台南市社會局被議員邱莉莉質疑執行不力，不僅預算執行率掛零，連身障者申請居家照顧服務的評估量表都從3張爆增至27張。對此，社會局解釋，由於相關業務需要花費更多時間和更細緻的討論才能妥善處理，因此才會出現「零執行率」、「量表爆增」的狀況。

邱莉莉表示，長照2.0把49歲以下身心障礙者納入服務對象，但自從長照法6月8日上路之後，市府自籌的227萬配合款卻一毛未動，原因是日間照護中心、家庭托顧服務等資源都尚未建置，包括失能身心障礙者日照資源和交通車、增設C級巷弄長照站等目標都未看到具體成果。執行預算的「牛步」令人起疑；不過，社會局澄清，3個月對於興建或修繕符合法規的照護中心仍然太短，如果興建新的中心，光是選地就得花費大量時間，因此輔導現有的社福單位轉型，預估12月至少建置3處49歲以下身障日照中心，屆時也會動用那筆227萬的預算。

另外，邱莉莉指出，原本身障者申請居家照顧服務的評估量表只有3張，但納入長照2.0之後卻變成27張，不僅第一線人員吃不消，身障者也得面臨評估標準變嚴的衝擊。對於身障者權益受影響一事，社會局承認新制標準的確比較嚴，中央也在研議檢討；不過，社會局解釋量表並未爆增，對比長照1.0的16張表單確實增加，但這是為了納入更多需要被幫助的人，「3張表單」則是根據《身心障礙者權益保障法》，而非長照2.0的《長照服務法》，兩者雙軌並行，而且訪視員前往探查都是拿平板作業，並不會影響業務執行。