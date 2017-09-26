奇萊社區童軍團 七星潭監測海洋廢棄物

花蓮奇萊社區童軍團響應國際和平日計畫，邀學童及家長前往七星潭海域淨灘。（記者王峻祺攝）

2017-09-26 20:03

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮奇萊社區童軍團響應國際和平日計畫，在七星潭海域舉辦淨灘活動，近50名學童及家長還分別記錄垃圾量及種類，進行海洋廢棄物監測，並提供環保局參考數據資料，有效追蹤垃圾來源。

就讀花蓮市忠孝國小3年級的童軍團員陳湘芸，每到海邊就會想起救難人員自海龜鼻孔拉出塑膠吸管的震撼畫面，現在除和家人改用鐵製吸管外，也減少使用塑料製品，希望海洋生物不要再受傷害。

她說，海裡不會腐爛的塑膠品垃圾，常會讓很多海洋生物及鳥類誤以為是食物而吞下肚，不僅造成身體危害，有些甚至因而喪命，並在屍體殘骸中發現許多瓶蓋、塑膠袋等海洋廢棄物，實在很不忍心。

奇萊社區童軍團主任委員柯登祥及團長羅稚皓，為讓童軍團成員了解海洋教育的重要，邀請近50名家長及學童一起淨灘，並鼓勵大家1星期能夠體驗1日「無塑生活」，以行動守護地球，並在撿拾垃圾的過程中，發現海洋污染的嚴重性。

柯登祥說，淨灘後另還教導幼童軍的小狼們進行海洋廢棄物監測，讓淨灘不再只是單一的環保活動，而是透過分類與紀錄作為環境教育的教材，並提供數據給政府制定法令依據及有效追蹤垃圾來源，讓小小淨灘活動可以成為改善海洋環境的重要媒介。