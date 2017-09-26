前瞻軌道審查要點修正 票收比10年內要提高至80％

媒體問及，基隆輕軌目前在基隆市區尚未有完整路網規劃，未符合審查要點要求，交通部路政司鐵工科科長魏瑜表示，基隆輕軌為特別個案，還有討論空間。圖為高雄輕軌。（資料照，記者黃良傑攝）

2017-09-26 20:03

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部日前修正前瞻軌道計畫相關審查要點，在捷運審查要點修正中要求地方主管機關在可行性研究及綜合規劃中，應明確寫出整體路網規劃、如何培養運量及收入及場站開發計畫及配套措施，同時新增「票收比」，營運3到10年間，票價收入佔營運成本要從20%提高到80%；在鐵路審查要點中，則要求地方政府不要一開始就提出鐵路立體化，應思考是否有其他替代方案。交通部表示，上述要點皆已陳報行政院，核定後就可由地方政府據以辦理。

為使前瞻軌道計畫審議機制順利進行，交通部首次引入歐美公眾參與溝通規劃方式--工作坊；工作坊採三階段進行，第一階段為完成捷運及鐵路審查要點修正草案、第二階段與地方政府溝通及落實審查要點草案推動機制，第三則安排相關專業課程，協助地方政府培養軌道專業人才，目前已進入第三階段。

交通部路政司鐵工科科長魏瑜表示，前瞻軌道計畫38個案子當中，還有16個正在做可行性評估及綜合規劃，而在前瞻軌道三大推動策略中，首推「培養收入」為最具關鍵性的策略，為使地方政府務實考量提升運量與改善整體財務，在軌道工作坊第一階段先由交通部會同所屬機關高鐵局及鐵工局修正「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」及「鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」。

魏瑜說明，捷運審查要點修正，新增地方主管機關辦理可行性研究前，應完成大眾捷運系統整體路網評估計畫送交通部審議，並在可行性研究及綜合規劃報告書中明列項目，如場站開發、配套措施、交通整合計畫以及如何提升運量和收入，以強化審查機制，並納入都市計畫審查。至於鐵路審查要點之修正重點，則要求地方政府在提出鐵路立體化之前，要先思考是否有其他替代方案。

媒體問及，基隆輕軌目前在基隆市區尚未有完整路網規劃，未符合審查要點要求，魏瑜則表示，基隆輕軌為特別個案，還有討論空間。

而過去地方政府爭取軌道建設時，經常出現運量灌水情形，對此，魏瑜說，此次修正要點也要求地方政府要提出合理的人口數基本假設，以及目標年運量預測及日運量預測、尖峰小時預測。