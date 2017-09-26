司機控訴高中生用車禍索償30萬 影片曝光大逆轉

2017-09-26 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕一名陳姓網友在《爆怨公社》發文並貼出兩張照片，表示自己昨（25）日收到了警局來電，說明因為先前一起車禍調解不成，他目前淪為被告方，原PO表示在今年2月撞上一位穿越車道的16歲高中生，被對方家長求償30萬，協調2次未果才淪落到今天這個地步。但許多網友將影片找出來看，確認為原PO明明就知道快要撞到人了，卻選擇加速才會釀禍，否則根本不會撞到，不值得同情。

陳姓網友在《爆怨公社》無奈指出，今年2月5日上午，開車在台中市精武轉雙十路上遇到右邊出現2名沒走行人穿越道也沒看車的16歲學生，當時他立刻按喇叭並靠左試圖避開路人，但較靠近他的那位學生還是被撞倒在地，導致小腿骨折送醫。

原PO報警並通知保險公司處理，後遭判肇責七成，因為「未注意車前狀態」，而對方僅「未依規定穿越馬路」。但事後遭其家屬求償30萬，後雖降為15萬，但因保險公司覺得不合理，行情約8萬，調解兩次均失敗收場。殊不知昨日收到警方說對方提告，需要前去做筆錄，讓原PO氣說：「覺得台灣根本違規天堂，今天若行人走穿越道被我撞，帝王條款要我吃全責我也認了，但她沒走穿越道，也無視車輛我肇責七成、開價三十萬...誰說行人弱勢？我們開車騎車才弱勢」。

但有網友找到原PO先前所貼出的行車紀錄器，畫面顯示在快要撞上高中生之前，駕駛沒有做減速的動作，反而加速，不少人紛紛留言：「穿越馬路不對，被撞活該，但我覺得肇事責任會有七成應該是因為你加速撞他...」、「太衝了，那個距離可以減速和剎車，想想你車上有小孩老婆」、「女學生穿越馬路有錯，但你為何按喇叭還加速...你沒撞到她的話今天後續也不會有這些問題啊...」、「行人穿越馬路是違規，蓄意撞人卻是犯罪！」；但也有網友詢問：「會不會這情況下沒加速會變成兩個都撞」。

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