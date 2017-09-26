台糖關懷弱勢植物人 捐1600包砂糖募愛心發票

2017-09-26 19:47

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「拆禮物囉！」，距離耶誕節還有一段時間，但今天（26日）創世屏東院卻收到超級大的禮物，原來是台糖屏東區處捐助了6萬元園遊券及1600份特級砂糖，以鼓勵民眾參加10月14日在屏東市國民運動中心登場的「Study for Love」屏糖公益嘉年華及文武狀元益郵趣活動。

台糖屏東區處與屏東郵局聯合舉辦「Study for Love」公益活動，將於10月14日上午9點，在屏東市國民運動中心舉辦，將設立20個攤位，邀請500人次參加文武闖關，報名費將用來幫助創世屏東植物人，但目前愛心攤位及報名人次，約僅達目標的3分之1。

台糖屏東區處蔡振村經理表示，這是首次將公益嘉年華會與小朋友的文武闖關活動結合，盼透過具有教育意義的形式，帶領小朋友一起幫助創世植物人；為拋磚引玉，台糖屏東區處率先認購園遊券，將轉贈弱勢孩童，並提供1600份特級砂糖，鼓勵民眾捐發票做公益，活動當日只要準備5張9至10月發票，就能在屏東糖廠攤位索取500公克特砂1包。

台糖同時更加碼，捐贈目前最流行的平衡車及腳踏車，做為摸彩獎品，活動當天民眾捐20張發票，就能參加摸彩；屏東創世表示，公益活動目標500人，目前僅180人報名，還差320人，希望更多公司行號、團體、個人加入認養攤位、認購園遊券及報名參加闖關活動。