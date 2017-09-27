警槍壞了得找「他」？ 修槍技師揭秘

李金國現任警察機械修理廠技士，掌領10人的團隊，負責全國共11款、上萬支的警察槍械維修。（記者陳宇睿攝）

2017-09-27 07:30

〔記者吳書緯／台北報導〕警槍是公權力的象徵，但警槍壞了找誰修？你有想過這個問題嗎？位於台北六張犁的「警政署警察機械修理廠」（簡稱警修廠）是全國唯一修理警械的單位，有一群技師長年默默修護全國警槍，保障警察與百姓的生命安全。

從外觀看警修廠就像是尋常校舍一樣不顯眼，但其實這裡是修理警槍的單位，負責全國數萬把警槍的維修，修理警槍的技師不具有警職，他們是全台灣少數可以「合法」修槍的民眾。

領導修理槍枝團隊的技士李金國，今年60歲，從警修廠還在新店的時代就已入行，修槍的資歷達40多年。當年國中畢業想學習一技之長，剛好父母知道附近的警修廠有在招收學徒，誤打誤撞地開啟了修槍技師的職人事業，早期的警修廠採師徒制，李金國回憶起第一年時，就在學習如何使用銼刀、榔槌、鑿子、鋸子等基本工具，之後學習車床與銑床等傳統工具機的操作中度過，次年才開始真正修槍，當年主要維修美援槍械，口徑從22左輪手槍到重機槍，由於鋼材製作與槍枝製作的精度較差，廠方需要自製零件或是使用工具機對槍枝進行加工調整，因此練就了一身好手藝。

李金國說，現代槍枝的設計都以「模組化」設計、零件少量化，保養和修復都會省下許多時間，再加上煉鋼技術的發達，正常使用和保養的情況下，損壞的情況少之又少，大多是使用上的磨耗。當警械送入警修廠後，根據送修單上的送修原因做初步的檢驗，長年的經驗累積通常馬上就能發現問題所在，有問題的零件整組換新，與過去需要自製零件有所不同，組裝完畢後，上保護油再進行試射才告完成。

除了維修警槍外，修槍技師還得負責把關新警槍的接收，今年適逢全國警槍的更換潮，由美製手槍換成德國華瑟公司生產的Walther PPQ M2 9公厘半自動手槍，修槍技師必須逐一驗收新槍，確認槍枝循環動作的正常，並負責彈道鑑定檢測的資料建檔，當你看到警察腰間配帶的新警槍，都有修槍技師付出的辛勞於其中喔！