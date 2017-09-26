提前慶重陽 屏東60位老人家血拼兼喝下午茶

2017-09-26 19:42

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「我活到這把歲數，還沒去過百貨公司喝下午茶咧！」、「我要穿得再美一點，就像貴婦一樣！」，衛福部南區老人之家今天（26日）下午帶領60位老人家，到百貨公司血拼兼喝下午茶，有的住民第一次踏進百貨公司，臉上盡是驚喜。

提前慶重陽，衛生福利部南區老人之家與太平洋百貨屏東店合作，舉辦「重陽遊逛太平洋」公益下午茶體驗，對於平日較少出門的阿公阿嬤而言，時尚潮流的百貨公司十分吸引人，今天出門之前，個個興奮不已，還為如何打扮費神不少。

「爺爺奶奶請往這裡看！」，在百貨公司3樓空橋上，工作人員詳細述說著老屏東街景故事：「對面中山公園的水池旁本來有座很大的神社鳥居喔！你們看，水池旁那棵姿態古樸的蛋黃花樹就是神社的路口，它有百年歷史囉！」 從不同高度看見過往熟悉的地方，老人家們不停點頭。

阿公阿嬤接著在志工一對一陪同下，到服飾專櫃挑衣試衣，79歲的阿南阿公坐在輪椅上，由志工潘琴娟推著，到自己想去的櫃位選衣服，挑中2條褲子、1件上衣，最後開心抱著「戰利品」四處欣賞百貨公司內的陳設；南區老人之家主任許慧麗表示，每位老人家有約1400元的冬衣補助，逛街除了讓他們挑自己喜歡的衣服，還能多與社會接觸，延緩老化，一舉數得。

血拼之後，業者還招待老人家們到牛排館喝下午茶，一邊享用一邊聆聽薩克斯風演奏經典老歌；太平洋百貨屏東店副董事長劉忠志表示，希望營造出歡樂的圓夢空間，讓長輩們度過難忘的下午時光，建立美好回憶。