師鐸獎得主加持 投縣竹山國小不怕少子化

2017-09-26 19:49

〔記者謝介裕／南投報導〕「愛在南投化桃李─教師節表揚大會」，今日在南投市南島婚宴館舉行，今年南投縣唯一獲得教育部「師鐸獎」殊榮的竹山國小輔導主任黃奕禎，最受注目，他在15年前，電腦及網路仍不普及的年代，便帶領教師以自編教材推動e化閱讀與教學，使得百年老校成為教育界資訊教育的搖籃，讓學生更有奮發向上的動力，榮獲師鐸獎，可說是實至名歸。

值得一提的是，竹山國小創建迄今已120年，且不受少子化影響，迄今全校仍維持約37班、1000名學生，在縣內山城、偏鄉十分罕見，校方研判，推動資訊化多元教學有成，可能是吸引學子前來就讀的一大關鍵。

黃奕禎在教育界服務已達27年，竹山國小也是他的母校，讓他對於學生的需求也更能感同身受，因此，他說，師鐸獎不是屬於他一個人的獎項，而是竹山國小與縣府教育團隊一起努力的成果，更是一種「愛的傳承」，讓他有更多的能量為教育、為孩子打拼。

南投縣府秘書長洪瑞智指出，此次表揚大會包括10年至40年資深優良教師在內，總共表揚540人，尤其，縣府每年歲出預算僅215億元，但投資在教育的預算就達100億元，對教育的重視可見一斑，期勉教師們要做教育的園丁，以愛心、耐心培育學生，讓南投整體教育向上提昇，學生未來都能成為國家的棟樑。