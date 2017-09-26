學開怪手、山貓、駕遊艇 原民女力「海陸雙棲」

瑪莉絲·伊斯坦大學開怪手、山貓、駕遊艇，專長包山包海「海陸雙棲」。（記者蘇福男攝）

2017-09-26 18:57

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市原住民委員會為原民開辦「駕駛動力小船及輪機維護專班」，今天下午在興達港情人碼頭開訓，來自那瑪夏區的瑪莉絲·伊斯坦大，是班長、也是唯一女學員，她表示，曾受過開怪手、山貓訓練，未來希望能以遊艇管家為業。

高市原民會今年2月首辦動力小船駕駛訓練班，叫好又叫座，吸引40多人報名，經考試錄取20人，有16人全程完訓並考照，9人順利考取駕照，今天開訓的第2期有16名學員，增加輪機維護技能課程，讓學員不只學會開船、也會修船，上課時數因此由96小時增加到236小時。

原民會主委谷縱表示，高雄得天獨厚擁有海港優勢，隨著亞洲新灣區的發展，遊艇觀光產業蓄勢待發，駕駛動力小船及輪機維護等就業管道應運而生，早日儲訓相關人才有助推動遊艇觀光產業。

他說，學員考到營業級執照，不用考試就可再申請1張2等遊艇船長執照，善用專業執照無論就業或創業，都有助於改善原民家庭生計。

家住台東長濱鄉的范強康說，動力小船為15至20噸的船隻，時速只有15至30公里，海上沒有紅綠燈，不用經常踩剎車，感覺開船比開車容易多了。

班長瑪莉絲·伊斯坦大表示，曾在某長照機構任職2年半，也學過開怪手、山貓，此次參加動力小船培訓，希望「海陸雙棲」專長未來能在職場有所發展。