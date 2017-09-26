汽車強制險「酒駕加費」 大漲71％變3600元

強制汽車責任險酒後駕車「加費」固定金額，將自2100元提高到3600元，明年3月上路。圖為警方路檢執行酒測畫面。（資料照，記者張忠義攝）

2017-09-26 18:58

〔記者陳梅英／台北報導〕金管會保險局今天表示，強制汽車責任險酒後駕車「加費」固定金額，將自2100元提高到3600元，增幅達7成1，金管會近日預告後，將於明年3月上路，意即今年有酒駕記錄者，明年的加收保費就是按次乘上3600元。

保險局統計，強制車險酒駕加費從2014年3月實施至今，至2017年7月底，酒駕加費件數累計達6萬7730件。酒駕1次最多、高達6萬6320件，兩次有1320人，3次以上雖不到100人，但酒駕次數4次者有24人。

明年3月起上路

依據現行「強制汽車責任保險酒後駕車加費費率表」，目前投保強制汽車險車主，若酒駕被逮，有一次酒駕紀錄，隔年強制車險將「加費」2100元，這次修正後，明年3月起，一次酒駕記錄，保費增加3600元，以前一年酒駕次數而定，「加費」沒有上限，亦即今年酒駕記錄若有2次，明年強制車險保費還要加上7200元（3600乘以2）。

保險局指出，強制汽車責任保險從1998年實施以來，到今年7月為止，總理賠及補償金額超過2379億元，超過422萬人受惠，對汽車交通事故受害人及家屬提供基本保障。