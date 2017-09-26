這老師太有才 偏鄉圖書館飄誠品風

水里民和國中圖書館的環狀書櫃，在美術老師巫昱宏取景拍攝下，呈現如誠品書店的風格。（巫昱宏提供）

2017-09-26 18:23

〔記者劉濱銓／南投報導〕偏鄉學校圖書館，竟飄誠品人文風！南投水里鄉民和國中，921地震後校舍由建築師林洲民（現任北市府都發局長）團隊重建，其中圖書館內部採圓形螺旋階梯設計，2層樓高的環狀書櫃，有如哈利波特的魔法學院，近期校方外聘美術老師巫昱宏，還揉合光影拍下小而美的圖書館，更添誠品書店的人文氣息。

巫昱宏表示，學校發展濁岸咖啡社團，圖書館又稱「濁岸咖啡圖書館」，而他在學校服務已有7年，但前幾天才帶著學生進圖書館閱讀、繪畫，當時館內天井正好透進光線，而獨特的螺旋式階梯將1、2樓空間做了完美的融合，當下靈感一來，便把毫無拘束的閱讀空間捕捉下來，透過「光」與「影」記錄館內的處處驚奇。

該校教導主任田勵文則說，圖書館內部以木質地板為鋪面，學生可以自由自在、或坐或趴閱讀，而建物圓錐形外觀則有如布農小米倉，象徵知識寶庫，甚至也有人說像竹山紫南宮的七星級廁所，但無論如何，內外設計都別具特色，才會深受學生歡迎。

水里民和國中圓形螺旋階梯圖書館，在美術老師巫昱宏細膩取景下，拍出宛如誠品書店的風格。（巫昱宏提供）

水里民和國中圖書館二層樓高的環狀書櫃，在美術老師巫昱宏揉合光影拍攝下，也有哈利波特魔法學院的韻味。（巫昱宏提供）

水里民和國中圓形螺旋階梯圖書館，在美術老師巫昱宏揉合光影拍攝下，呈現截然不同的風格。（巫昱宏提供）

水里民和國中美術老師巫昱宏，揉合光影細膩呈現校園圖書館之美。（記者劉濱銓攝）

水里民和國中圓形圖書館，由鋼樑、木材等建材構成，呈現簡約的人文氣息。圖為圖書館天花板。（記者劉濱銓攝）

水里民和國中圓形圖書館，由鋼樑、木材等建材構成，呈現簡約的人文氣息。（記者劉濱銓攝）

水里民和國中圖書館的圓錐形外觀，代表著布農小米倉，象徵知識寶庫寓意。（記者劉濱銓攝）