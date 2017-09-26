李艷秋挺文言文 被嘲笑「不會用白話文」怒刪文

2017-09-26 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕課審大會通過調降高中國文課綱文言文占比，資深媒體人李艷秋今在臉書PO出一篇文章，對比學生有無讀文言文的差別，稱有讀文言文者，開心時可以說「春風得意馬蹄疾，一日看盡長安花」，而不是只會說「哈哈哈嘻嘻哈哈」；看到帥哥可以說「陌上人如玉，公子世無雙」，而不是只會說「我靠，六塊肌！我靠靠靠，屌！」，但誇張舉例反而引起網友嘲笑，指李艷秋就是個「不會用白話文」的實例。

網友：原來李艷秋平常這樣說話

李艷秋今天在臉書「李艷秋的新聞夜總會」粉絲團PO文指出，讀書在不知不覺中影響了人的思想、言行和形象，台灣通過減文言文比例的教材後果嚴重；若有讀文言詩詞，當開心的時候可以說，「春風得意馬蹄疾，一日看盡長安花」，而不是只會說「哈哈哈嘻嘻哈哈」；惆悵的時候可以說「青鳥不傳雲外信，丁香空結雨中愁」，而不是只會說「唉，我好酸好憋！」

李艷秋又舉例，若有讀文言文，看到帥哥時可以說「陌上人如玉，公子世無雙」，而不是只會說「我靠，六塊肌！我靠靠靠，屌！」；看到美女時可以說「髣髴兮若輕雲之蔽月，飄颻兮若流風之回雪」，而不是只會說「哇靠，她好正，哇塞，她身材真辣」；結婚的時候可以說「春宵一刻值千金，花有清香月有陰」，而不是只會說「嘿嘿嘿爽歪歪」；看見夕陽的時候可以說「落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色」，而不是只會說「臥槽，這夕陽！三小，還有鳥！機歪，真好看！」

由於李艷秋所舉例子實在太過奇特，並非一般日常用語，令許多網友一頭霧水，直呼「原來李女士不用文言文的時候都是這樣說話」、「『我靠靠靠，屌！』應該不是看到帥哥的反應吧」、「你白話文用得爛，不代表大家用得跟你一樣爛」，更有人突破盲點，指這些例子證明李艷秋的白話文太差，提高白話文占比剛好可以解決這個問題。

李艷秋疑似不堪網友嘲諷，晚間自行刪文，目前在她的粉絲專頁已看不到這篇貼文。

李艷秋臉書全文：

分享這篇絕文

大笑同時

惆悵卻絲縷縈繞

臺灣通過減文言文比例的教材 結果將如下⋯

有人問為什麼要讀詩詞文言？可背讀千首又有何用？大部分讀過的書或文字都會忘掉，那讀書的意義何在？這是我見過最好的回答：

「小的時候我吃了很多東西，其中的大部分我已記不清是什麼，但我知道，他們已經成了我現在的骨和肉」

讀書，也是如此。它在不知不覺中就已經影響了你的思想，你的言行，你的形象。

1，當你開心的時候

你可以說：

春風得意馬蹄疾

一日看盡長安花

而不是只會說：

哈哈哈嘻嘻哈哈

2，當你惆悵的時候

你可以說：

青鳥不傳雲外信

丁香空結雨中愁

而不是只會說：

唉，我好酸好憋！

3，當你看到帥哥時

你可以說：

陌上人如玉

公子世無雙

而不是只會說：

我靠，六塊肌！

我靠靠靠，屌！

4，當你看到美女時

你可以說：

髣髴兮若輕雲之蔽月

飄颻兮若流風之回雪

而不是只會說：

哇靠，她好正

哇塞，她身材真辣

5，當你遇見渣男時

你可以說：

遇人不淑 ，識人不善

而不是只會說：

算我白目

6當你向一個人表達愛意時

你可以說：

山有木兮木有枝

心悅君兮君不知

而不是只會說：

我要自白

7，當你思念一個人的時候

你可以說：

衣帶漸寬終不悔

為伊消得人憔悴

而不是只會說：

我卡想麻是你一人啦

8，當你失戀的時候

你可以說：

人生若只如初見

何事秋風悲畫扇

而不是只會說：

藍瘦，香菇

9，結婚的時候

你可以說：

春宵一刻值千金

花有清香月有陰

而不是只會說：

嘿嘿嘿爽歪歪

10，分手的時候

你可以說：

相濡以沫

不如相忘於江湖

而不是只會說：

我們接不來

11，看見大漠戈壁的時候

你可以說：

大漠孤煙直

長河落日圓

而不是只會說：

唉呀媽呀，這都是沙，能吃嗎！

12，看見夕陽余暉的時候

你可以說：

落霞與孤鶩齊飛

秋水共長天一色

而不是只會說：

臥槽，這夕陽！

三小,還有鳥！

機歪，真好看!

13，父子二人飲茶，

兒問：「為什麼要我讀書？」

父答：「我這麼跟你說吧！你讀了書，喝這茶時就會說：‘此茶湯色澄紅透亮，氣味幽香如蘭，口感飽滿純正，圓潤如詩，回味甘醇，齒頰留芳，韻味十足，頓覺如夢似幻，彷彿天上人間，真乃茶中極品！

而如果你沒有讀書，你就會說：‘林北！茶怎沒加珍珠啊！