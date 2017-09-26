東南亞觀光客增多 中市開辦新住民職訓班

2017-09-26 17:55

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市勞工局強化待業新住民進入職場所需技能，訂定「新住民技能提升暨就業媒合行動方案」，開辦「電子商務創業行銷班」、「新南向餐旅服務人才培訓班」等班別，協助新住民發揮語文優勢，創造自己的職涯及事業；餐旅服務人才培訓班接受報名至明（27）日。

台中市外籍配偶人數達5萬4763人，占全國10.41％，排名全國第5，因此，勞工局邀請產業界共同規劃訓練內容，陸續開辦「電子商務創業行銷班」、「新南向餐旅服務人才培訓班」等班別，並與新住民相關協會團體合作，將資訊提供給新住民，期盼積極招募新住民及二代參訓，協助就業或創業。

勞工局長黃荷婷表示，中央推動新南向政策，且東南亞經貿文化交流頻繁，對於具有東南亞語文優勢的新住民而言，是很好的契機。

近來新南向國家來台觀光旅遊人數增加，台中市飯店業者對於具東南亞語言專長的接待、櫃檯及房務整理等人員求才若渴，黃荷婷認為，新住民可透過勞工局規劃的培訓課程學習專業技能，訓後就業媒合至五星級旅館或飯店，達到訓練、就業無縫接軌及訓用合一目標。

為此，勞工局今年度特別拜訪轄內產業相關公會協會，彙整目前產業界的人才職缺需求，不乏有台中福華大飯店、長榮桂冠酒店及日光溫泉酒店等釋出的翻譯、接待人員職缺。

勞工局表示，有2位越南籍的新住民姊妹阿妙與小珍，本身有人力仲介及翻譯經驗，得知勞工局開辦職訓課程，立即邀請待業中的姊妹，一起結伴報名「電子商務創業行銷班」，希望在360小時的訓練中，學到行銷策略、影像處理、資料庫應用等專業技能，成為電商平台賣家，擁有自己的事業並兼顧家庭。

「新南向餐旅服務人才培訓班」受理報名至9月27日，以新住民為優先參訓對象，有興趣的民眾可至台中市政府勞工局網站查詢。