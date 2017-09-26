高雄電影節首創VR電影 邀民眾「觀落陰」

雄影今年首創國內影展先例，自製開發5部VR電影。（記者黃佳琳攝）

2017-09-26 17:31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕2017高雄電影節下月登場，超過2百部國內外精選影片，將於高市圖總館、MLD台鋁、高市電影院及台北光點華山4地展開；雄影今年首創國內影展先例，自製開發VR電影，一口氣推出5部VR短片世界首映，邀民眾一起來「觀落陰」。

高市副市長史哲指出，高雄電影節今年將領先全台影展，率先推出高雄製造的「VR電影短片」單元「高雄VR Film Lab」，結合高雄的文化地景，邀請5位導演徐漢強、廖克發、邱立偉、許紘源、賴冠源，一同改變創作模式，從腳本編寫影像拍攝後製技術，挑戰VＲ電影創新指標，期望能以嶄新技術VR360（虛擬實境），創造電影圍繞身邊、甚至穿越時空的奇幻感受。

金獎導演徐漢強笑說，根據網友們解釋，「AR就是陰陽眼，而VR就是觀落陰」，此次創作VR體驗神奇觀落陰的笑彈喜劇《全能元神宮改造王》，影迷們戴上VR頭盔，透過大銀幕放送眼中視界。

《全》片除360度全感體驗外，更拍出立體VR的3D效果，其中一幕更是祭出Funique VR Studio全球獨家立體VR近距離拍攝技術「蟻人」視角，打破VR無法近距離拍攝的鐵律，感受巨人國那連毛細孔都看得見的視覺超享受。