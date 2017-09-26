觀光需求降溫 遊覽車下半年牌照稅開徵輛數減

2017-09-26 17:36

〔記者吳佳蓉／台北報導〕營業用車輛下半年使用牌照稅，10月1日開徵！新北市稅捐稽徵處處長黃育民說，這次開徵車輛共24萬2416台，較去年同期成長3.01％；各類型車輛中，以遊覽車減少最多，主要反映觀光需求下滑，相較之下，租賃小客車輛數則成長最多。

營業用車輛使用牌照稅每年分為上、下兩期開徵，分別於4月及10月繳納。新北市稅捐稽徵處提醒遊覽車、租賃小客車、營業用貨車等營業用車輛車主，記得在10月1日至31日間繳納完成。若逾期，每兩日將遭加徵應納稅額1％滯納金，最高至15％；逾30日未繳納，將移送行政執行署強制執行。

黃育民指出，今年下期開徵車輛共24萬2416台，較去年同期成長7076輛，年增3.01％，主要因為是遊覽車輛數減少、租賃小客車輛數增加。其中，遊覽車減少主要是反映市場觀光需求降溫，一般來說，營業用車輛牌照稅為按日計徵，不使用時，業者常會申請停用，以節省稅費。

黃育民說，下期營業用車輛使用牌照稅開徵稅額則為11億1729億元，僅較去年同期增加335萬元，成長率0.3％，並未有明顯變化。

財政部表示，使用牌照稅繳納管道多達7種，包括金融機構代收（不含郵局）、約定轉帳、便利商店繳款（2萬元以下）、信用卡、ATM、活期存款帳戶以及晶片金融卡網路繳款。採約定轉帳者，記得在10月31日繳款截止日，預留足夠金融扣款。此外，目前也已支援「台灣Pay」、智付寶等行動支付工具繳稅。

財政部提醒，沒收到繳款書或遺失的民眾，可直接持工商憑證至地方稅網路申報作業網站查詢、繳稅，免再申請補發。