廣達游於藝..巡展 甲南國小全校總動員

廣達游於藝「夏卡爾-愛與美的專賣店」巡迴台中市清水區甲南國小展出，學童為來賓導覽欣賞畫作。（甲南國小提供）

2017-09-26 17:28

〔記者歐素美／台中報導〕廣達游於藝「夏卡爾-愛與美的專賣店」巡迴台中市清水區甲南國小展出，除了畫展，校方今天特別緊扣婚禮的主題，舉行別開生面的開幕儀式，校內新婚的夫妻檔教師巧扮夏卡爾夫婦，「王子與公主結婚後，是否還能過著幸福快樂的生活」？演出內容詼諧逗趣。

「夏卡爾-愛與美的專賣店」畫展，巡迴甲南國小展出，該校師生用參與婚禮的心情共同規劃，美術老師李安琦統籌藝文課程，以主題式呈現，例如，3年級學生負責設計新娘禮服；4年級以「我最喜歡的事物」詮釋愛與美；5年級以輕黏土設計結婚蛋糕，6年級則以30個廢輪胎彩繪堆疊成兩對新人，徹底將展覽與學校的課程結合。

甲南國小校長蔡淑芬並親自訓練學生擔任導覽小尖兵，在今天的活動中，大方為來賓導覽畫作的內容，一方面讓學生練習口條，一方面也讓學生藉此深入了解藝術家的創作歷程與內涵。鄰近的清泉國中等同盟學校也都前來參與盛會，對活動表示支持。

蔡淑芬表示，小學校的資源不豐富，校方希望透過舉辦活動增加孩子的視野，目前教育部也大力推動美感教育，校方透過這次「夏卡爾-愛與美的專賣店」活動，希望啟動孩子的感官，透過五感教育，讓孩子能夠透過眼耳鼻舌身意去感受美、感受愛，讓全校師生動起來。

尤其以主題式的課程來呈現，孩子藉由導覽過程深入了解畫家的生平及畫作的內涵，對孩子幫助最大、收穫最多。

廣達游於藝「夏卡爾-愛與美的專賣店」巡迴台中市清水區甲南國小展出，小朋友親自導覽，連清泉國中校長張嘉亨也說讚。（甲南國小提供）