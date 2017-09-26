魔法鮮師繆昌龍 助唐寶寶圓街頭藝人夢

2017-09-26 17:25

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市科學城社區大學講師繆昌龍10幾年來社大擔任魔術、吉他、烏克麗麗課程老師，不管學生是老的、小的或身障者，他總是從學員角度「看見學習的可能」，除設計符合學員課程外，還鼓勵唐寶寶學員取得街頭藝人證照，更創新設計excel編譜方式，讓銀髮族也能享受音樂，今年獲竹市終身教育特殊優良教師，將在教師節接受表揚。

「謝謝繆老師鼓勵楊蕙澤勇於挑戰自我，讓唐氏症孩子也有機會考取街頭藝人證照！」唐寶寶楊蕙澤的媽媽說，原本只是帶孩子參加身心障礙者的親子共學課程，但受到繆昌龍影響，她鼓勵女兒突破生理限制、活出自我，便請繆昌龍協助陪伴，終於考取街頭藝人證照。

繆昌龍說，楊蕙澤專注不夠、容易分心，為讓她專注練習，他花很多時間陪著她反覆練習及提醒；考試當天還擔任吉他伴奏。終於皇天不負苦心人，楊蕙澤順利考取新竹市街頭藝人笛子表演證照，如今楊蕙澤每個月會有2到3次的週末在竹市的228公園表演。

繆昌龍教學時因體驗視力不如以前，看樂譜常因模糊看不清楚，於是設計出一種樂譜，不分年齡，都能輕鬆的看與學。他利用excel功能開發獨特的編譜，讓簡譜在excel的儲存格中可以有顏色區分、放大字體的功能，讓阿公阿嬤上課更容易了解，解決身體老化影響學習的的限制，譜出音樂人生。

透過繆昌龍的指導與分享，讓更多銀髮族開心學習，多才多藝及奉獻教育的他獲得市府終身教育優良教師獎，28日將接受市長林智堅的表揚與肯定。