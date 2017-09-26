竹縣首座國運中心上樑 預計107年7月完工

2017-09-26 17:29

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣將耗資近4億5000元打造的竹北國民運動中心，上午舉行興建工程上樑典禮，雖然審查作業耗時3年，一波三折，但明年7月底完工啟用後，預定連同游泳館一併委外經營，加上緊臨體育場、館的優勢，可望形成大竹北體育園區的聚群規模。

教育處表示，運動中心的硬體建置，以較受民眾喜愛、使用率較高的設施為主，將有8座羽球場、12座桌球場、3間韻律教室、兩間體適能中心、2座綜合球場，1樓為商業空間，另規劃汽、機車停車位，啟用後將提供公益時段給65歲、低收入及身心障礙者優惠使用。

竹北國民運動中心基地位在光明六路與莊敬南路口，今天在竹北市長何淦銘和多名民意代表的見證下，完成上樑儀式。

縣長邱鏡淳致詞時說，體委會運動城市調查報告中，有全台運動人口比例、運動城市排行榜，新竹縣是最熱愛運動城市的第1名，因此縣政工作一直把體育運動列為重要工作推展。

工務處表示，竹北國民運動中心規劃興建地下1層、地上5層建物，總樓地板面積1萬4000餘平方公尺，總預算約4億5000元，其中教育部體育署補助2億元，其餘縣府自籌，決標金額則為4億1880萬元。

縣府表示，此案配合體委會「改善國民運動環境與打造運動島計畫」，在102年底辦理招商公告，並展開各項先期作業及審查會議；體育署原要求106年底前完工啟用，但因歷經基本設計修正、流標及變更設計等，使整個作業延後。

迄105年5月公開發包後由雙喜營造得標，去年7月連同縣游泳館的委託營運管理案，與民間機構「遠東鐵櫃」簽訂契約，12月2日開工，工期為649日曆天，預計107年7月前完工。