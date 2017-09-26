下雪了？全台唯一有機棉花田成熟 點點雪白超療癒

國姓鄉北港村省道台21線旁有佔地1公頃的有機棉花田，入秋進入採收期，點點雪白。（記者佟振國攝）

2017-09-26 17:15

〔記者佟振國／南投報導〕下雪了嗎？南投縣國姓鄉北港村省道台21線旁佔地1公頃的棉花田，栽種上萬株的棉花，時序入秋，進入採收期，雪白棉花佈滿田間，遠遠望去就像是片片雪花，也成為此時國姓特有農村美景，可延續至年底，也吸引許多民眾駐足拍照。

這片台灣唯一本土有機棉花田，是今年60歲的王之英、王秀蘭夫婦花了7年時間，狠砸逾2000萬的心血結晶，大學念的是藥學，王之英先做房地產，累積資本後轉赴泰國投資經營藥廠，發現國際間一般栽種棉花須大量使用肥料、農藥，對環境及人體造成傷害，相信有機棉將是未來世界的潮流，也基於愛台灣這塊土地，7年前決定要在台灣栽種有機棉花。

王之英與妻子王秀蘭引進高級埃及棉花籽，前2年先在台灣、泰國找地方試種，5年前則是看上有優良水質的國姓鄉北港村，正式栽種有機棉，「棉花除了怕風雨侵襲，更有至少14種害蟲要防治。」王之英想到不能用農藥除蟲、除草就頭大，只能砸錢用生物防治及人工除草。

1分地收成的棉花脫籽後約100至150公斤，產量只有慣行栽培的一半，成本卻多3倍，加上全人工採收，成本更高，經過3年的大燒錢，近2年生產技術與產量逐漸穩定，去年1公頃的棉花田創下1000萬的營業額，但仍處於負債階段，王之英也積極開發30餘項棉製生活用品，朵朵棉花可當花材，棉花籽還可製油、肥料，也開放棉花田做生態體驗課程，進行環境教育，朝多角化經營。

王之英每年3月開始栽種棉花，約5個月開花結果，果實成熟裂開就露出雪白的棉花，像是飄落的雪花，成為國姓特有農村美景，直到年底棉花樹葉片落盡，只剩點點雪白，美景更加吸睛。