機場航廈周邊停逾3分鐘 會錄影檢舉違停

9月1日起機場航廈周邊暫停超過3分鐘，將會以録影方式檢舉駕駛人違規停車，桃園機場呼籲旅客多利用停車場30分鐘免費停車的優惠。（記者姚介修攝）

2017-09-26 17:12

〔記者姚介修/桃園機場報導〕來機場接送朋友的駕駛要注意了，9月1日起機場航廈周邊暫停超過3分鐘，將會以録影方式檢舉駕駛人違規停車，桃園機場呼籲旅客多利用停車場30分鐘免費停車的優惠，即可讓機場周邊交通舒暢，也免去接到罰單荷包失血的風險。

桃園機場入境每逢航班尖峰時段，自私的駕駛人都會停車等待要接的旅客，有時甚至佔用所有車道，造成真正要接旅客的駕駛人無法停靠，雖然桃園機場提供停車場30分鐘免費停車來方便駕駛人等待，似乎駕駛人都不領情，警察也不可能有這麽多警力趕車，所以現在就用監視器録影畫面，只要違停超過3分鐘就會舉證提供畫面給航警局開立罰單，以舒緩某些駕駛人違停的造成交通混亂的情形。

其實這種嚴重違停現象讓外國旅客一出機場，就看到和落後國家機場一樣的混亂印象，也造成交通危險。

桃園國際機場公司及航警局聯手出擊，呼籲航廈出入境大廳路緣黃線區僅能臨時停車，供旅客上下車使用，長時間違規佔用路緣，不但航警會驅趕，現在更會利用監視器畫面比對車號，由航警公權力介入開單，違規停車罰款600至1200元不等。

機場公司也呼籲接送機親友，機場各停車場均有30分鐘免費停車優惠，歡迎多加利用，桃園機場於8月3日舉行的聯外交通規劃改善會議中，希望改善多年來尖峰時段路緣違規停車狀況，雖然有航警及保全勸導用路人盡速駛離，但難以改善民眾使用習慣，因此會議中決議利用科技執法，由機場公司提供違停監視畫面，執法機關依法開單，機場公司也將持續宣導旅客及接送機親友，多利用大眾運輸工具，以及30分鐘免費停車的優惠，避免違規停車受罰。

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