台中、荷蘭合辦論壇 交流「循環經濟建築」經驗

台中市長林佳龍（前排右5）、荷蘭阿密爾市長Franciscus Max Weerwind（前排左4）等人出席循環經濟建築論壇，合照時擺出花朵手勢，歡迎各界明年到台中花博參觀。（記者張菁雅攝）

2017-09-26 17:07

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府與台中市大台中建築師公會、荷蘭貿易暨投資辦事處今天共同舉辦「循環經濟建築」論壇，邀請荷蘭阿密爾市長Franciscus Max Weerwind分享循環經濟建築及永續建築的發展經驗，台中市長林佳龍則舉水湳經貿園區、外埔綠能生態園區為例，說明台中市如何營造低碳永續城市。

Franciscus Max Weerwind表示，循環經濟是一個包含食衣住行等層面的生產鏈，非單一國家能獨立實現，因此，需要各國相互合作，達到不僅保存自然資源，更讓城市永續發展。阿密爾市在2030年將推動半數建築、產業及生活皆採循環經濟方式，並於2050年全面推動以循環經濟為國家發展的指導原則，

林佳龍對阿密爾市的做法表示敬佩，他說，目前政府推動5+N產業創新計畫，循環經濟是其中的發展目標，期盼能夠儘速立法並推動政策，發展永續城市及國家。

林佳龍也指出，台中要推動智慧城市，就要從循環經濟著手，台中不僅訂定低碳自治發展條例，推動用電大戶設置再生能源計畫，水湳經貿園區的建築、交通等都以循環經濟為建設原則。此外，台中花博展場之一的外埔，將以循環經濟的概念建造外埔綠能生態園區，利用廚餘及稻稈等有機廢棄物回收再利用，轉化成生質能源，希望讓花博展場再現另一個亮點。