台灣第1人 她考取美國加州消防檢驗官

2017-09-26 16:35

〔記者邱芷柔／屏東報導〕來自屏東萬巒鄉五溝村的宋婉惠，高中畢業後就到美國，今年順利考取美國消防檢驗官，成為台灣第1人，消息傳回家鄉後恭賀聲不斷，地方長官也紛紛到宋婉惠家中貼紅榜祝賀。

宋春祥笑說，他自己小時候不會唸書，光小學就唸了8年，初中畢業後開始務農養家，其實也不太懂得教育，就是放手讓孩子們自己努力，做孩子們的後盾，女兒婉惠從國小到國中都在家鄉唸書，從五溝國小、萬巒國中再到高雄海青念美工成績都很不錯，看見小孩有這麼好的表現，做父母的格外開心。

在美國洛杉磯的宋婉惠說，能考上消防檢驗官，她覺得自己特別幸運，因為美國消防檢驗官沒有相關的學程可以修，必須要有工作經驗加上相關消防背景人員的推薦，就像考碩士班、博士班要有推薦信一樣，她前後8年在防火材料、管線配置等建築相關領域累積了經驗，進而獲得相關背景人員推薦，順利進入檢驗官的訓練課程並通過考試。

宋婉惠說，學習的路上特別感謝父母的支持，她從小就對繪圖有很大的興趣，在台灣學習的美工基礎，讓她剛開始在美國工作時就對管線配置、建築等圖輕鬆上手，很多人會懷疑「學這個有用嗎？」其實你永遠不會知道，什麼時候自己學的東西就這樣用上了。

宋婉惠也表示，雖然台灣地狹人稠與美國環境不同，但對於消防應該要有同樣的觀念與做法，除了公共場域的消防措施，美國對於私人住宅也都有嚴格規定，相對嚴謹的消防法規近年也吸引了如中國、韓國等亞洲國家前往取經，考上消防檢驗官除了除致力工作，也很樂於分享相關經驗，將火災造成的傷害降到最低。