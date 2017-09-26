竹北頭前溪隆恩堰下游驚見魚群翻肚

2017-09-26 16:36

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市隆恩堰下游約1、200公尺處，今天被人發現有大批魚群翻肚，民眾擔心溪水遭受污染，恐影響大新竹地區水源水質；環保局懷疑可能與地表水驟減，天氣酷熱有關，將儘快派員現勘了解。

羅姓男子表示，他經常到隆恩堰下游垂釣，今早前往溪邊釣魚，卻赫見大批死魚，目測推估有近千尾，其他溪段則未發現；因魚群翻肚異於平常，他擔心溪水是否遭受污染，甚至遭人下毒？

因頭前溪是新竹地區的重要水源，隆恩堰更為新竹淨水場的取水口，縣議員陳凱榮接獲羅姓男子陳情後，已向環保局反映。