中市推「長者農園」 扛鋤種菜身體健康精神好

2017-09-26 16:38

〔記者蘇金鳳／台中報導〕要活就要動，為讓長者能藉著農事活動筋骨，中市社會局規劃利用畸零地、公有閒置土地，整理成為「長者農園」，讓長者有空就去種種蔬菜，不要只是坐著看電視，並可藉著種植來活化身心靈。

台中市目前有31萬3283位長者，幾乎是1年增加1萬多人，而有長照需要的長者約7萬人，中市市府規劃老人的照顧是「7、2、1」，就是有7成的老人是健康，2成是亞健康，1成是極需要長照的老人，因此如何延緩老人老化，讓老人家健康更長久相當重要。

社會局將從10月底啟動「長者農園」，利用全市各畸零地及公有閒置空地，經過整理後成為「長者農園」，讓長者能透過與土壤、植物的接觸，及收成蔬果的滿足感，促進長者生理及心理的活化，不但能地盡其利，更可讓長者有時間可運動及陶冶身心。

目前社會局已委請地政局及區公所進行盤點，若有空餘的土地，就可讓社區或者是團體提出申請，預計10月底將可盤點完成。

社會局表示，由於「長者農園」是要讓長者健康，因此所種植的蔬菜花卉，禁止施用農藥，而且不能種植大麻等違禁物種，也必須把農園整理的很乾淨，而且種出來的農產品，不可作為個人獲利，只能作為公益使用。

此外，相關的局處也會提供資源，環保局會提供相關的培養土、木屑、而且還免費載運，若老人家不會種植，農業局也會提供各區農業達人來協助老人家如何種植。