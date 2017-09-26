秋老虎發威全台炎熱 今用電創下歷年9月用電量新高

秋老虎發威，台電表示今日最高用電量發生在13點42分，達到3626.3萬瓩，創下歷史9月用電新高及首破3600萬紀錄。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-09-26 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕全台各地近日天氣炎熱，在「秋老虎」持續發威之下，全國用電量也隨之上升，台電表示，今日最高用電量發生在13點42分，達到3626.3萬瓩，備轉率3.92%、備轉容量142.1萬瓩，用電量時隔1個月以來再度3600萬瓩，同時創下歷史9月用電新高及首破3600萬紀錄。

根據《蘋果日報》報導，台電指出，今天全國用電量因為全台高溫而隨之攀升，今日上午台電原預估備轉容量率為3.76%、供電警戒呈現橘燈，系統限電機率增加，下午備轉容量率的實際值為3.92%。而今日最高用電量13點42分，達到3626.3萬瓩，備轉率3.92%、備轉容量142.1萬瓩。

台電指出，新機組試俥的三部機組，今日有兩部滿載發電，包括大潭電廠7號機2部機組，發電量60.2萬瓩，發電率100.2%；通霄新1號機發電量89.2萬瓩，發電率102%，大林新1號機今日則是未測試未發電。

而令人訝異的是，台電統計歷史上9月的用電量前10高排名全由「今年」包辦，第一名是今日的3626.3萬瓩，第二名則是昨日（25日）的3581.7萬瓩。