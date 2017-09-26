全台最爛宿舍進化！興大男宿改造成高CP值日式和風房

興大被喻為全台最爛宿舍進化成高CP值日式和風房。（記者蘇孟娟攝）

2017-09-26 16:17

〔記者蘇孟娟／台中報導〕榻榻米風格的地板、木質暖色系統櫥櫃，這個日式和風味的宿舍空間前身曾是「全台最爛宿舍」。

中興大學男生宿舍共有5棟樓舍，均是民國65到69年間興建，屋齡約40年，不僅年代久遠，尤其水泥床的上下鋪設計，每每讓學生直呼「驚嚇」，曾被評為「全台最爛宿舍」。

校方去年起著手改建男宿，今年利用暑假，斥資3400萬元，將男宿「禮齋」91個房間大改造，打掉上下舖的水泥床與一排列的書桌，改採現代感十足的系統床櫃組，每名學生「自成一格」，有私人空間，雖是4人一室，卻不會相互干擾。

系統床櫃附梯櫃、書桌、衣櫥、收納櫃等，讓學生有更多空間置放個人物品，連地板學校都注意到了，貼上仿日式榻榻米的淺綠色地板，讓宿舍整個大變身成日式和風房。

至於共用浴室採用乾濕分離模式，廁所除符合無障礙設施設計規範外，建材及內部設計也具星級飯店水準。

新裝修完的禮齋住宿費平均每月約2000元，與校外雅房至少3千元起跳的房租行情相較，CP值高，讓學生趨之若騖，校方指出，禮齋338個床位，吸引學生抽籤，中籤率約6成，讓抽中學生直呼中大獎。

興大校長薛富盛表示，興大男宿五棟，目前已改建兩棟，未來3年將以1年1棟的速度全面改造，讓學生住出品質；此外，校方另規畫男女宿各一棟新大樓興建中，女宿預計明年年中會完工，將再增加1004個床位，男宿則訂於108年年底完工，會再增加提供1216個床位。

抽中入住的黃姓學生曾在大二時因受不了水泥床搬到校外住，今年幸運抽中全新宿舍，他說，房內的櫥櫃空間及書桌檯面加大且榻榻米風格的地板，讓大家席地而坐聊天，回到宿舍會有種很放鬆的感覺，CP值高，能抽到入住真的很幸運。