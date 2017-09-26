竹蓮市場大改造 婆婆媽媽逛傳統市場超享受！

新竹市政府與民間企業合作，進行竹蓮市場的整建工程，經過近2個月的改善，1，2樓的攤位已正常營業，很多婆婆媽媽回流。（記者洪美秀攝）

2017-09-26 16:23

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府與民間業者合作進行竹蓮市場ROT改造工程，經過近2個月的內部設備改造，本週已開放1樓及2樓的市場攤位供民眾採買，吸引婆婆媽媽回流，都說地板、電梯全面更新，攤位的動線及擺設也變寬敞，加上更換冷氣及照明，有如逛百貨公司般舒適。

新竹市府產發處市場管理科表示，市府與竹蓮市場的ROT案8月4日簽約，合約為期20年，可續約10年。ROT廠商將投入1.2億元經費，在2年內完成改善，整建範圍包括外牆拉皮、電梯及手扶梯更新、消防系統更新、汙水設備更新、停車場設備更新。

目前正進行整建工程的竹蓮市場，除1、2樓的零售市場，3樓由ROT廠商做綜合商業使用，地下室會規劃為24小時的自動化停車場，廠商每年須繳納權利金903萬元給新竹市府。

市府產發處表示，竹蓮市場鄰近竹蓮寺及後站轉運站，人潮眾多，市府從民國88年委託民間經營已近20年，但因部分設備老舊、故障頻繁，影響市場營運與購物環境，因此推動竹蓮市場ROT案，引進民間機構投資整建市場並更新既有設施，提供符合市場需求的環境，也可減輕政府財政負擔，讓市民購物採買更舒服自在。

經過近2個月的改善工程，1、2樓的攤商及小吃部都已正常營業，很多婆婆媽媽逕相走告逛傳統市場，不僅冷氣及設備都已更新，走道及空間也變寬，逛起來有如百貨公司般，好逛又好買。