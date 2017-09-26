國際園藝協會在台中開會 林佳龍：讓台中花博與世界對話

2017-09-26 16:18

〔記者黃鐘山／台中報導〕國際園藝生產者協會秋季會議，台中市府爭取到台中市舉辦，交流各國園藝產業發展概況，市府今日舉辦年會歡迎典禮，市長林佳龍說，藉此會議讓台中花博與世界各國對話，逐步發展成為花園城市。

國際園藝生產者協會（AIPH）成立於1948年，由全球園藝生產者共同組成，是花卉園藝行銷、展示的國際認證機構，2018台中世界花卉博覽會即是受到AIPH所認證。AIPH每年春秋2季均舉辦例行性會議，今年市府爭取到秋季會議在台中舉辦。

市府26日在台中長榮桂冠舉辦年會歡迎典禮，林佳龍、AIPH會長Mr. Bernard Oosterom、農委會副主委翁章梁、荷蘭阿密爾市（Almere）市長Franciscus Max Weerwind均到場共襄盛舉。

林佳龍表示，希望透過這次機會，讓台中花博與世界各國對話、進行交流，並將台中盛產的文心蘭、百合、劍蘭、火鶴推廣到全世界，未來花博場館也會繼續使用，希望逐步發展為花園城市，並與荷蘭阿密爾市深化交流。

AIPH會長Mr. Bernard Oosterom表示，很開心邀請大家來到台中市這個美麗的城市，分享交流各國農業、園藝、綠色能源等相關議題，並進行東南亞園藝論壇，期待與會人員都有滿滿收穫，明年台中花博順利舉辦。

荷蘭阿密爾市長Franciscus Max Weerwind說，這是第一次來到台中這個美麗、宜居的城市，阿密爾市與台中的關係就像兄弟姊妹一樣緊密，很樂意與台中分享舉辦花博相關經驗，也希望兩市共同努力，一起朝綠色城市方向發展。