蘇澳新住民二代「尬歌仔」 赴英演出《樓台會》

宜蘭蘇澳鎮文化國中學生莊子柔（右起）、李庭瑄、陳品樺3人，明將啟程遠赴英國演出，展現歌仔戲魅力。（記者張議晨攝）

2017-09-26 16:24

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭蘇澳鎮文化國中歌仔戲社團，今年在校友會理事長蔡惠玉牽線下，該校國三學生莊子柔、李庭瑄、陳品樺3人，明日啟程赴英演出，將以《山伯英台樓台會》的歌仔戲曲，在英國學生面前展現台灣軟實力。

文化國中校友會理事長蔡惠玉旅居英國，也是外交部僑務委員，由於她出身歌仔戲原鄉宜蘭，看見校方極力培養孩子傳承歌仔戲，在她牽線下促成這次英國巡演機會。

這次獲邀演出的3位同學，自幼就是同班同學；3人從小一開始學習歌仔戲，不僅獲邀至故宮演出，還多次參與「來宜蘭，尬歌仔」全國歌仔戲比賽，也是每年童玩節的文化大使。

其中，小戲班內有著黝黑面孔莊子柔，還是越南新住民第二代，她笑說，自己只覺得歌仔戲很有魅力，雖然背劇本、練身段相當耗費精神，但「別人學不到的，我都學得到」，仍讓他感到十分值得。

今3人特別秀上一小段劇目，即便少了音樂陪襯，3名小演員仍把身段、走位完整呈現，且面對鏡頭絲毫不畏懼，台風穩健程度不輸大人演員。

為了在行程中有最完美演出，3人半年前開始加強英文，還堅持用「真髮」編織，每次梳化至少耗時3小時，只為了更貼近劇中腳色。

文化國中校長藍介嵐表示，3名同學預計在英國停留17天，包括出席曼徹斯特台灣日藝術節，還將赴英國當地中學演出，與當地學生交流歌仔戲身段「水袖」，10月7日則將登上國慶酒會舞台，與多個台灣演出團體歡慶雙十節。