Apple Watch Series 3 Cellular版 最快年底可用

2017-09-26 16:14

〔記者譚偉晟／台北報導〕儘管台灣消費者對Cellular版本的Apple Watch Series 3有不小的期待，但最終Apple並沒有將台灣納入首發國家。不過遠傳電信透露，目前Apple正在與各大電信討論相關事宜，可望最快在年底就能開放使用。

遠傳電信總經理李彬指出，Apple已經在和各大電信討論Apple Watch Series 3的內建嵌入式SIM卡（eSIM）相關事宜，希望最快今年底就能在台灣啟用eSIM的服務。由於Cellular版本的Apple Watch Series 3需要電信業者支援eSIM、同時讓iPhone內的SIM卡與eSIM使用同一個號碼，因此電信業者勢必得在後台系統上作出更新。

先前國家通訊傳播委員會（NCC）基礎設施事務處處長羅金賢就指出，台灣電信業者在eSIM技術上雖然已經能辦到，但電信業者在系統功能上勢必需要增加，因此會有成本上升的狀況出現。該技術可讓用戶接收來電時使多個裝置「同時發出通知」，並確保僅有第一個接起通話的裝置可以聆聽來電。

而這個系統後台的升級其實不容易一步到位，即便是在首發國家之一的中國，國內也只有中國聯通一家電信業者有符合技術要求，此外中國聯通目前也僅有在部分地區可使用eSIM服務，全國普及還需要一段時間調整。不過在電信業者積極與Apple合作的情況下，Cellular版本的Apple Watch Series 3被預期再過一段時間後，就會在台灣正式販售。

羅金賢先前表示，eSIM除了技術之外更重要的應該是電信業者的服務方案，要看電信業者以何種方式提供服務給民眾。對此李彬也提到，eSIM除了在技術上需要多一個門號搭配原有手機門號，還得討論商業模式、資費、帳單等問題。由於Cellular版本的Apple Watch Series 3將讓手錶具備獨立連線能力，對於運動時不希望攜帶手機的消費者而言，可說有相當大的吸引力，因此被認為可進一步推動Apple Watch的銷售表現。