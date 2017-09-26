醫病》車禍腦開刀頭暈四肢無力 原來是SIADH作祟

2017-09-26 16:03

〔記者陳建志／台中報導〕77歲陳姓老翁3年前車禍，腦部開刀後，因體內抗利尿激素不正常分泌，長期出現低血鈉引發四肢無力、頭暈的症狀，反覆住院治療，經腎臟科醫師檢查，確診為「抗利尿激素不適當分泌症候群」（簡稱SIADH），經建議服用利尿劑「Tolvaptan」後，成功阻斷水分再吸收，終於改善低血鈉的問題。

亞大醫院腎臟科主治醫師陳虹志表示，這名患者因車禍腦部開刀，之後出現低血鈉症狀，因血鈉濃度長期低於125mmol/L，遠低於正常值135至145mmol/L間，經常出現暈眩、四肢無力、意識不清的症狀，檢查後確診罹患「抗利尿激素不適當分泌症候群」（簡稱SIADH）。

陳虹志表示，此症狀治療方式為高鹽飲食（一天食用8至10gm的食鹽）與限制水分攝取（一天不超過500至1000cc），患者開刀住院期間發現有此狀況就叮嚀飲食需注意，但因患者控制不佳，頻繁出現低血鈉狀況，反覆住院治療，為解決患者不適，建議服用利尿劑「Tolvaptan」控制，使用後隔天患者血鈉值立刻上升至133mmol/L，手腳無力、意識不清等症狀都消失，繼續追蹤電解值3天確定安全後出院，之後持續配合藥物與飲食控制，不再出現低血鈉狀況，生活品質大幅改善。

陳虹志表示，造成低血鈉的原因眾多，治療方式也不同，嚴重時更可能會有意識障礙、癲癇、昏迷等狀況，家人若莫名出現頭暈、全身無力、意識不清等症狀時，應儘快就醫確認病因，才能對症下藥治療。