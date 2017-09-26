鵝卵石步道不健康 北市議員盼盡速移除

王欣儀說，醫學專家指出 ，很多健康步道沒有在統一的規格 就隨便鋪設 反而會危害安全 很容易讓腳底筋膜受傷 尤其長輩如果腳底脂肪層較少 容易得足底筋膜炎（議員王欣儀辦公室提供）

2017-09-26 15:52

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市各大小公園都有設置由鵝卵石鋪設的「健康步道」，許多人都會踩著步道按摩腳底，但卻有部分的石頭過於尖銳，不僅不會有益身體健康，甚至可能有害。議員王欣儀認為，市長柯文哲是醫生市長，更應該要幫市民健康把關，要求盡速加上警示標語或改善、移除。公園處長黃立遠表示，會先加設警示標語，並在一個月內提出評估報告。

王欣儀說，很多鵝卵石很尖銳、甚至也有裂縫 ，她說自己穿著鞋子去試走都覺得疼痛 更何況是光腳去走，她說醫學專家指出 ，很多健康步道沒有統一的規格就隨便鋪設， 反而會危害安全，很容易讓腳底筋膜受傷，尤其長輩如果腳底脂肪層較少，容易得足底筋膜炎。

黃立遠原先說，警示標語可以先做，若要全部改善，就會利用公園設施更新再改掉，但王欣儀認為，等到逐步改善要幾十年後才能改完，中間如果民眾受傷，難道是要申請國賠嗎？她說，柯文哲自己身為醫生，應該要比我們民眾更有常識，對於市民建康安全應該把關。

但黃立遠認為健康步道還是有使用需求，王欣儀最後說，如果真的確定有使用需求，就應該要找專家學者來協助，作出真正符合市民健康的步道，否則就把它拆除。