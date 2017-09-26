疫病》30餘歲壯年到非洲獨遊 感染瘧疾差點喪命

2017-09-26 15:45

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署公布國內新增1例境外移入瘧疾病例，為南部30餘歲男性，8月下旬至9月中旬獨自前往西非布吉納法索旅遊，返國後於9月下旬陸續出現高燒、畏寒、頭暈、嘔吐等症狀就醫，因血液中發現瘧原蟲收治住院，入院後一度休克，所幸經治療後病情好轉，現仍住院治療中。

疾管署防疫醫師黃婉婷表示，該名男性出國前曾至旅遊醫學門診諮詢，並接種黃熱病疫苗，但因為擔心副作用，就未服用抗瘧疾藥物，結果感染此病，目前同住接觸者尚無不適症狀。

瘧疾由人類被感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬而造成感染，多數人感染後，可能7天至30天內出現症狀，主要為發燒，也可能出現如頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐、疲倦等，若未及時接受適當治療，數天後會出現間歇性或週期性的畏寒、顫抖、發燒及出汗等，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變與昏迷。

疾管署統計，今年截至9月24日，國內共計6例瘧疾病例，均為境外移入，感染國家為奈及利亞2例，布吉納法索、象牙海岸、印尼及赤道幾內亞各1例；檢出病原體為熱帶瘧4例，間日瘧及混合瘧各1例。

疾管署副署長羅一鈞指出，目前瘧疾預防用藥包含「去氧烴四環素」、「阿托奎酮與氯胍混合製劑」、「美爾奎寧」、「烴氯奎寧」等，且以「去氧烴四環素」為例，每顆約1.5至2元，每天服用1次、每次1顆，抵達高風險區前1至2天開始服用，離開後繼續服用28天，等於花費不到200元，但可避免染病的成本效益很高。

羅一鈞提醒，不要抱持到流行地區僅是短期停留，並不會感染的僥倖心態，其實只要被瘧蚊叮咬就會有風險，同時因為瘧疾預防藥物多需要在抵達高風險區前就服用，因此也不要想說到當地再購買。

羅一鈞建議，若有打算前往赤道周邊的非洲、亞洲或美洲等地區的民眾，可於出國前1個月前，先至國內旅遊醫學門診評估感染風險，並依醫師指示服用瘧疾預防藥物。