鎮南聖神宮祭孔大典遶行 巴西正妹生穿古服隨行

東吳高職三名外籍交換生翁一翔（左至右）、李琳跟陳冠傑也參加迎孔儀式，直呼新鮮。（記者王善嬿攝）

2017-09-26 15:43

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市俗稱「舊孔廟」的鎮南聖神宮，依照民國94年以來往例，今天下午1點舉行迎孔安座遶行活動，100名東吳高職學生穿著古服擔任禮生隨行，自鎮南聖神宮走到嘉義公園孔廟，步行近2公里，3名來自巴西、比利時的外籍交換生翁一翔、李琳跟陳冠傑，也穿上古服當禮生。

其中巴西正妹李琳來台祭孔初體驗，她表示，自己沒有宗教信仰，覺得不同宗教都各有特色，迎孔儀式很特別、有趣，不過今下午嘉義市氣溫逾35度，3人也熱得吃不消，趁隊伍休息空檔喝飲料補充水分。

東吳高職餐飲科主任鄭靜芳表示，去年因雨的關係，學生沒機會參加迎孔儀式，今年不只餐飲科還有幼保科學生加入，男女禮生服裝不同，男生穿唐人裝持儀仗，女生穿鳳仙裝提燈籠。

就讀餐飲科的翁一翔說，他是天主教徒，但喜歡台灣廟宇建築之美，參加祭孔儀式經驗讓人印象深刻；就讀幼保科的李琳表示，來台灣才1個月，但最喜歡台灣人的熱情、友善。

另名比利時交換生陳冠傑說，雖不知道迎孔儀式在做甚麼，不過覺得很新鮮，於是跟同學一起參加、體驗。