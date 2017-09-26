東勢公所推食農教育 讓學童了解家鄉高接梨

2017-09-26 15:37

〔記者歐素美／台中報導〕台中市東勢區公所舉辦「看見東勢梨」食農教育，邀請高接梨達人羅智優及邱旻彥，深入區內各國小教導學童品嚐不同的高接梨，並學習嫁接高接梨，種植在校園內，讓學生了解家鄉的特色農產，並種下共同的回憶。

東勢區是高接梨的發源地，產量高居全國1/3，從事高接梨耕作的務農人口很多，東勢區公所因此爭取經濟部水利署及市府補助，於9月展開「看見東勢梨-食農教育」系列活動，19日在東新國小；27日在成功、中山國小；30日在中科國小，希望藉由活動讓學童了解家鄉的高接梨特色與務農的智慧與辛勞。

活動主要分成「品梨教育」及「嫁接學習」等兩大部分。農友羅智優現場準備4種東勢常見的梨，有俗稱「粗梨」，吃起來較酸的橫山梨，綠皮的秋水梨，產量最大的新興梨，新品種、最大可重達3公斤的甘露梨。學童開心食用各種不同的高接梨，體驗滋味的不同，記憶著故鄉果實的美味。

農友邱旻彥則教導高年級學生嫁接，學生學習如何將橫山梨的樹苗當作砧木，取秋水梨的花苞，將者嫁接在一起。許多學童表示，曾見過父母或阿公阿嬤嫁接或進行相關的準備工作，但從未實際動手嫁接，每人幾乎都嫁接兩次才成功，笑稱「實際操作真不容易」，還有人說要把嫁接好的樹苗帶回去給種梨的阿公評分。

教師最後並帶領學童，將嫁接的梨樹苗種在校園的角落，希望這些樹苗可以成為校園教育素材，和學童在校園的共同記憶。