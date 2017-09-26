循環經濟與農業論壇 荷蘭市長來台分享

2017-09-26 15:19

〔記者何宗翰／烏日報導〕台中市府與前瞻社共同主辦「2017循環經濟與農業論壇」，今天在清新溫泉飯店舉辦，邀請產官學研相關人士齊聚台中，希望打造綠色城市外，也將循環經濟與新農業融入至明年將舉辦的台中世界花博，荷蘭阿密爾市市長斐爾溫德也受邀出席，分享荷蘭對循環經濟的願景規劃。

市府表示，「循環經濟」已成為當前最受國際矚目的經濟發展模式，摒除傳統大量生產、消費及廢棄的線性經濟模式，追求低消耗、低排放及高效率的循環模式，要從「搖籃到墳墓」邁入「搖籃到搖籃」，促進經濟發展的同時，保護環境並創造研發、製造及服務等附加價值。

市長林佳龍表示，明年舉辦世界花博，透過活動呈現循環經濟跟新農業的理念，改變以往過度開發及對環境造成的傷害，以重新設計、重新使用與重新恢復的角度，讓花博更獨具特色；台中市與荷蘭阿密爾市也簽訂合作備忘錄，除了參加花博外，今年台中爵士音樂季也規劃荷蘭日，屆時將有荷蘭音樂、美食與各種文化呈現。

荷蘭阿密爾市市長斐爾溫德表示，面對世界資源短缺、氣候變遷衝擊，荷蘭政府、企業、學研機構、非政府組織一起合作，在今年1月簽下全國原物料協議，希望在2050年全面達到循環經濟，以廢棄物當作生產資源。

阿密爾市是全荷蘭最年輕的城市，40年前因應30公里外的阿姆斯特丹居住空間不足，因而填海誕生，面臨海平面上升、洪泛加劇，城市站在氣候變遷衝擊的最前線，以在2022年達到零廢棄、能源自足為目標，要成為全荷蘭最「綠」的模範城市。