黑板樹根隆起 清水民宅騎樓地磚龜裂

清水區秀水里五權南路黑板樹樹根，破壞民宅大理石。（記者張軒哲攝）

2017-09-26 15:18

〔記者張軒哲／台中報導〕清水區秀水里五權南路沿線栽植黑板樹綠美化，但隨著樹齡漸增，樹根蔓延凸起，除了破壞人行道，今年樹根更滲透至民宅騎樓，導致大理石龜裂。建設局指出，會儘快研擬黑板樹移除計畫，再換植其他原生種水黃皮或大葉山欖等，還給民眾安全的居住環境。

清水區五權南路一間髮廊門前右側一棵黑板樹高大挺拔，由於黑板樹根亂竄造成人行道龜裂，甚至樹根冒出來到水溝，屋主林姓婦人指出，1年多前自行以混泥土覆蓋填平，但近來連騎樓的大理石也破損，於是向市議員楊典忠陳情並辦理會勘。

林婦指出，他們非常喜歡樹木，甚至還在人行道的黑板樹旁種植許多盆栽，但是2年前家門前右側黑板樹浮根把人行道穿破了一個大洞，害得友人右腳扭傷，擔心再這樣下去浮根恐會影響住宅的建築安全。

楊典忠表示，黑板樹是台灣常見的行道樹，但是浮根、異味與花期棉絮問題，市府於105年進行黑板樹移除計畫，但是目前提計畫再換植其他樹種，等待的時間曠日廢時，他要求市府優先處理影響民眾住宅安全的黑板樹，並改善人行道樹穴與棲地環境。

建設局第三工務大隊人員表示，由於五權南路雙側都是黑板樹，為了解決浮根破壞人行道路面問題，將提黑板樹移除計畫，再換植其他原生種水黃皮或大葉山欖等，屆時也一併把人行道整平，整體計畫將提送建設局景觀植栽委員會審查後編預算進行換植。