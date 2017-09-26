他小時候吃不起月餅 有錢後「請弱勢學生吃月餅！」

程長和（中）回饋社會，請弱勢學生吃中秋月餅。（記者翁聿煌攝）

2017-09-26 15:11

〔記者翁聿煌／新北報導〕中秋節將至，新北市中和國中今天舉辦致贈弱勢學生月餅活動，買月餅請學生吃的台北市生命線協會副理事長程長和說，小時候因為家裡很窮，他很羨慕別人有月餅可吃，「他很想能夠帶顆月餅回家和媽媽分著吃」，如今他事業有成，贊助學校1百盒月餅，鼓勵弱勢學生好好努力，將來回饋社會，讓每個人都吃得到月餅。

現在很多人看到月餅就害怕，但是還是有許多家庭珍惜全家團圓一起吃月餅的時刻，中和國中輔導主任陳芝仙說，學生們知道今天能拿到一盒月餅都很開心，有人特別在感謝卡寫上心意「謝謝程董事長讓他在中秋節可以吃到月餅，讓他的中秋心願能夠達成」。

程長和說，他父親是軍人，他有7個兄弟姐妹，家裡寅吃卯糧，他小時候最大的夢想是中秋節能吃到香噴噴的月餅而不可得，還好兄弟妹姐都很上進，他半工半讀到台北工專畢業，努力工作到現在成為進口貿易公司的董事長，中和國中校長呂治中說，程長和是弱勢學生的貴人，連續多年低調贊助學校的寒冬送暖及急難救助經費，為善不欲人知。

學生們以自製的乾燥花和小禮物回贈程長和，師生並以感恩歌曲表示謝意，程長和期許在座的學生只要敦品勵學，將來都會是社會上有用的人才，可以造福更多的人。