全運會帆船賽登場 宜蘭誓言奪5金

宜蘭縣選手黃修竹。（宜蘭縣政府提供）

2017-09-26 14:53

〔記者張議晨／宜蘭報導〕2017全國運動會將於10月21日登場，其中帆船項目因受東北季風影響，10月不易出航，今早率先在南方澳豆腐岬海域拉開賽事序幕，共計有14縣市、122位帆船好手於太平洋上逐風競浪，由於帆船為宜蘭強項之一，宜蘭縣盼發揮地主優勢，將金牌留在家鄉。

全運會帆船項目包含6種船型，今起在南方澳豆腐岬海域登場。（宜蘭縣政府提供）

今年全運會帆船項目共有14個縣市參與，台南市、宜蘭縣分別派出28人，為人數最多的代表團。其中，代表宜蘭出賽的黃修竹、江秀川曾拿下上屆雷射標準型男子組冠、亞軍，這次回家比賽，兩人將上演「金牌爭奪戰」戲碼，是全運會備受矚目的重頭戲之一。

宜蘭縣選手江秀川。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣副縣長朱壽騫說，這次全運會盤點各單項，預估宜蘭應可拿下15面金牌，尤其重點項目帆船，包含各項目男、女子組，按選手實力來說，應可拿下5面金牌。

全運會帆船賽事今起在南方澳豆腐岬海域登場。（記者張議晨攝）

帆船項目為全運會最危險項目之一，各型帆船選手需在9月24日至29日，完成9梯次航行，篩選成績最優的8梯次作為評分依據。

帆船賽事場地副主任黃建榮解釋，帆船在外海各有4座浮標，選手須依裁判旗號，繞行浮標；由於賽事首段為頂風行駛，選手需採「之」字繞行方式，逐步抵達上風處，這段航程也是整個比賽過程最刺激的一段。