醫病》越年輕越危險！乳房變硬拖8個月 38歲女罹乳癌末期

恩主公醫院外科部副主任劉曉東分享乳癌第四期病患治療過程。（記者張安蕎攝）

2017-09-26 14:49

〔記者張安蕎／新北報導〕乳癌高居女性癌症之首，且越年輕罹患乳癌，因癌細胞較活躍，死亡風險也越高！38歲的小真發現右乳變硬、破皮傷口難以癒合，因不會疼痛且工作忙碌，拖了8個月直到傷口潰爛、範圍蔓延至腋下才到醫院檢查，卻已是乳癌第4期，所幸經化療診治，半年後成功控制癌症不再惡化。

收治小真的恩主公醫院外科部副主任劉曉東說，年輕人罹患乳癌，變異數多且死亡率高，因腫瘤細胞表現較活躍，癌細胞就越容易轉移，統計發現乳癌患者年齡每下降1歲，增加死亡率達4至5％，且不論是哪種治療乳癌的方式，都會影響生育能力，甚至增加畸胎風險，有許多年輕女性拖延病情，確認乳癌時，多數已經到了第2、3期，往往錯失黃金治療時機。

劉曉東說，乳癌如能早期發現、早期治療，第一期5年內存活率可達95％，民眾可透過自我檢查、乳房超音波、乳房攝影等，診斷乳房有無異狀，國健署有針對年齡45至69歲婦女，及40歲至44歲的女性2親等以內血親罹患乳癌的婦女，提供免費乳癌篩檢。

為了加強照顧政府免費篩檢無法服務到的範圍，恩主公醫院將在10月針對30至44歲未生育過的女性，提供30個免費乳房超音波篩檢的名額，並將於9月27日起舉辦一系列的衛教講座，教導女性朋友認識自己的身體與檢測乳癌的方式，詳細資訊可至恩主公醫院網站查詢。